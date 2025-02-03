Oyuncu Gizem Karaca'dan karnı burnunda kış pozları geldi

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından doğrulayan güzel oyuncu Gizem Karaca, gündemden düşmüyor.

Bu sezon projelerde yer almamayı tercih eden Karaca, 2017 yılında evlendiği eşi Kemal Ekmekçi ile bebek heyecanı yaşıyor. Kış tatiline çıkan oyuncu, son olarak karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

"BU KIŞ KAYMAK YOK"

Kar tulumu içinde verdiği pozlarla dikkat çeken Gizem Karaca, sosyal medya gönderisine, "Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda" notunu ekledi.

Büyüyen karnı da takipçilerinin gözünden kaçmayan güzel oyuncuya yorumlarda mutluluk dilekleri yağdı.