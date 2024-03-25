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Oyuncu Gonca Vuslateri, doğuma son iki ay kala aldığı kiloları açıkladı

Oyuncu Gonca Vuslateri, doğuma son iki ay kala aldığı kiloları açıkladı Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız sevgilisiyle evlenen 7 aylık hamile oyucu Gonca Vuslateri, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor, Ünlü oyuncu en son hamileliğinde aldığı kilolar hakkında konuştu.