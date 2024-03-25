Oyuncu Gonca Vuslateri, doğuma son iki ay kala aldığı kiloları açıkladı

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İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
Bebeğinin babasını uzun süre gizleyen ünlü oyuncu, ikinci evliliğini yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı Levent Yaşar ile 20 Mart’ta yaptı.
7 aylık hamile gelin
Nikah masasına 7 aylık hamileyken oturan oyuncu, hamileliğiyle ilgili bilgi verdi. Kilo aldığını söyleyen Vuslateri, “Son 2 ayım kaldı. Mevzuya 54 kilo giriş yaptım, 68’e geldim” dedi.
Takipçileri “Canın ne istiyorsa onu ye, kiloları dert etme” yorumunda bulundu.
Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Çift, sonbaharda düğün yapacak.
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