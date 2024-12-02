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Son zamanlarda gündemden düşmeyen, Leyla'da sergilediği inanılmaz oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam şarkıcı Hülya Avşar’ı dinlemeye gitti. Vuslateri, konser çıkışı gazetecilerle ayaküstü samimi bir şekilde sohbet etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu Vuslateri, “Bugün repo günüm, hem Cenk Eren’in hem de Hülya ablamın konserini izlemeye geldik” diyerek geceye olan heyecanını paylaştı.

Hülya Avşar hakkında da konuşan oyuncu, "Dün kendisiyle program hakkında konuştuk. Ona ‘Senden çok korkuyorum, nasıl geleyim senin programına?’ dedim.

"ANNE GİBİ"

Hülya abla benim için çok özel, hem bir abla hem de bir anne gibi. Aynı zamanda ona hayranım ama çekinmeden de edemiyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Hülya avşar'ın sahnesine de çıkan ünlü oyuncu, dasn etmeyi de ihmal etmedi.