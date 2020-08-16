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- Oyuncu Gözde Çığacı ve Tümer Gülümserler evlendi
Oyuncu Gözde Çığacı ve Tümer Gülümserler evlendi
Uzun zamandır aşk yaşayan çift, sonunda nikah masasına oturdu.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 14:00
Oyuncu Gözde Çığacı, muradına erdi.
Uzun zamandır Tümer Gülümserler aşk yaşayan Çığacı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaevine girdi.
ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ
Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştiren mutlu çift, nikahtan özel anları Instagram hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncu düğününde, çılgınlar gibi eğlendi.