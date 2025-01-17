Oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali pozları! İnekli pozuna yorum yağdı

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Son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Dinlenmek için soluğu Bali'de alan Gülcan Arslan, doğayla baş başa vakit geçirmeye devam ediyor.

Furkan Andıç'ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla 2025'e Bali'de giren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

İNEKLİ POZ

Gili Adası'na da giden 38 yaşındaki oyuncu, pembe bikinisiyle bir ineğin önünde poz verdi. Arslan'a yorum yağdı.