Oyuncu Gülcan Arslan'ın dalgalı denizle imtihanı güldürdü

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Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Dalgalı deniz vurdu
En son TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde 'Despina' karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan, Gülcan Arslan, yaz tatilinden bir videosunu yayınladı. Arslan, dalgalı denizin gazabına uğrayınca olanlar oldu.
“Akıştayım”
Güzel oyuncunun “Akıştayım” notuyla yayınladığı video güldürdü.
Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun o hallerine yorum yağdı.
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