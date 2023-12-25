Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlamış ancak 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Tarık Ünlüoğlu,’nun kendisi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'dan da acı haber geldi.
93 yaşındaydı
Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
"Tarıkcığım ile buluştular..."
Üzücü haberi, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duyurdu. Ünlüoğlu , yaptığı açıklamada, "Can yoldaşım, canımın içi annemi kaybettim. Tarıkcığım ile buluştular..." ifadelerini kullandı.
Hayrunnisa Kalkan'ın cenazesinin bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
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