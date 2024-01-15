Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı: "Perişan oldum" Oyuncu ve senarist Gupse Özay, geçtiğimiz yıllarda ilk kez annelik sevincini tatmıştı. Ünlü oyuncu, çekirdek ailesi ve anneliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleri izlenme rekorları kıran başarılı kadın komedyen Gupse Özay, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu.

Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya'yı, eşi Barış Arduç'u ve anneliği anlattı.

Doğum yaptığından beri bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Asla uyuyamadım"

"Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum.

Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.

"Baba asla etkisiz eleman değil"

Çok da komik. Eşim banyo yaptırmayı ve alt değiştirmeyi çok seviyor. Evdeyken elinden ne geliyorsa yapıyor. Baba asla etkisiz eleman değil ve olmamalı. Barış'ın evham düzeyi bebekten önce sıfır gibiydi. Şimdi onda da başladı... Koruma içgüdüsü tetikliyor bunu.

Jan Asya'nın önünde didişmemeye çalışıyoruz. Çünkü anne ve baba farklı şeyler savunduğunda çocuğun kafası karışıyor.

"Bizim işimiz yok olmak gibi"

Ben çalışırken Barış çalışmıyor; o çalışırken ben çalışmıyorum. Sistemimizi buna göre oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz yok olmak gibi. Çok erken çıkıp çok geç geliyoruz.

"İnanılmaz bir şey"

Jan'ın kocama benzeyen yerlerini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aşık olduğum birine benzeyen bir aşk daha. İnanılmaz bir şey. Benim çalışkanlığımı, merakımı, muzipliğimi, hayal gücümü, babasının her şeyini alsın."