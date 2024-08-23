Oyuncu Hadise'nin set paylaşımları! Takipçileri pozlarına beğeni yağdırdı

Haber Merkezi
Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz haftalarda bir proje için imzayı atmış ve oyuncu olmaya karar vermişti.
HADİSE'NİN SET HALLERİ
Rol aldığı filmin çekimleri için sete giren ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.
Oyunculuğu seven ünlü şarkıcı, setten karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
CEREN OLDU
Filmde Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü.
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