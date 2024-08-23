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Oyuncu Hadise'nin set paylaşımları! Takipçileri pozlarına beğeni yağdırdı

Oyuncu Hadise'nin set paylaşımları! Takipçileri pozlarına beğeni yağdırdı Sahnede performansıyla sık sık konuşulan Hadise, bu defa oyunculuk için sete girdi. Ünlü şarkıcının pozları hayranları tarafından çok beğenildi.