Oyuncu Hadise'nin set paylaşımları! Takipçileri pozlarına beğeni yağdırdı
Haber Merkezi

Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz haftalarda bir proje için imzayı atmış ve olmaya karar vermişti.

HADİSE'NİN SET HALLERİ

Rol aldığı filmin çekimleri için sete giren ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.

Oyunculuğu seven ünlü şarkıcı, setten karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

CEREN OLDU

Filmde Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü.