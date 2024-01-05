Oyuncu Hafsanur Sancaktutan koronavirüsü atlattı: "Beşinci olmasın inşallah" Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hastalığı 4. kez atlattığını söyledi.

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Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalanmıştı.

"Dördüncü covid oluşumuzu andık"

Instagram hesabından kedisiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü isim, hastalık emojisi ile birlikte "Dördüncü covid oluşumuzu andık." mesajını yazmıştı.

Önceki gece Emirgan'daki bir partiden çıkarken görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, hastalık sürecinden bahsetti. Neşesi bir hayli yerinde olduğu gözlenen 23 yaşındaki oyuncu, iyileştiğini söyledi.

"Atlattım artık"

Sağlık durumu hakkında konuşan Hafsanur Sancaktutan, "Atlattım artık, çok zorlamadı. Her şey çok yolunda. Beşinci olmasın inşallah, amin" açıklamasını yaptı.