Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan bikinili asansör pozu geldi! Takipçileri yorum yağdırdı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki performanslarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, bikinisini giydi asansöre bindi.

Haber Merkezi

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, birkaç hafta önce muhabirlerle sohbet etmiş ve "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü oyuncunun “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı.” şeklinde esprili yanıtı günlerce konuşulmuştu.

Kısa bir süre sonra 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, aradığı adamı buldu ve meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladı.

ASANSÖRDE BİKİNİLİ

Ünlü isim bugün de aktif kullandığı Instagram hesabından yayınladığı kareyle dikkatleri üzerine çekti.

Asansörde bikinili poz veren güzel oyuncu o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.