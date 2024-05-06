Oyuncu Hande Ataizi kapakta! Pozlarına yorum yağdırdılar Güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Ataizi, son verdiği pozlarla yine kendinden konuşturmayı başardı.

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İlgiyle izlenen dizisi 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Savcı Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi, ünlü bir dergiye kapak oldu.

Verdiği pozlarla ve güzelliğiyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha herkese gösteren Ataizi, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

İşte Hande Ataizi'nin açıklamalarından ara başlıklar:

"- Meşhur olmayı hiç düşünmedim. Yıprandım ama kendimden, kişiliğimden, hayatımdan ödün vermeden ilerledim.

- Başkalarının yörüngesinde mutlu olamam.

"Saçmalamak seni doğruya götürür"

- Saçmalamayı severim, sağlıklıdır. Seni doğruya götürür. Ama bakıyorum ki; herkes genelde süper düzgün ve sıkıcı!

- Kendi potansiyelimin en fazlasını ortaya koymaya çalışıyorum.

"Angarya olmuyor"

- İşim için yaşıyorum ben ve oradan besleniyorum. Rolüme özen göstermek benim için bir angarya olmuyor.

- "Taş Kağıt Makas’ın kadrosu çok kıymetli. O dizide yer aldığım için çok mutluyum. ‘Süreyya Savcı’ sürprizli bir karakter.

"Sosyal medya trajikomik"

- Sosyal medyada izoleyim. Para kapısı olarak görülen ve bunun için feda edilen hayatlar dozu kaçınca trajikomik bir hale geliyor.

"Babası ve ben uyumluyuz"

- Oğlum Leon Aslan’ın öncelikleri benim için çok önemli. Başlarda annelik misyonu benim içimdeki kadınla biraz savaştı. Ama sonra güzel bir denge kurdum ikisi arasında. Babası ve ben bu anlamda uyumluyuz.

"Sana bir şey iyi geliyorsa doğrudur veya tam tersi"

- "Benim bir ayağım toprak, bir elim ateş dengesi içinde. Sana bir şey iyi geliyorsa doğrudur veya tam tersi.

"Akıştayım yani"

- Ertesi gün yaptığımdan pişman oluyorsam o toplara az giriyorum. Akıştayım yani. Düzenler bozulabilir, benim ona uyumlu bünyem var. Savaşçıyım ve savaşı seviyorum."