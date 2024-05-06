Oyuncu Hande Doğandemir takipçisine ayar verdi: "Sen ne iş yapıyorsun" 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ünlenen oyuncu Hande Doğandemir, takipçisine sinirlendi. Ünlü oyuncu verdiği yanıtla gündem oldu.

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Kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile sevgili olan Hande Doğandemir, özel hayatı olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Hande Doğandemir, bu defa kendisine gelen bir takipçi yorumuna verdiği cevapla konuşuldu.

"Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun"

Oyuncunun paylaştığı videoaya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun." yorumunu yaptı.

"Sen ne iş yapıyorsun"

Doğandemir ise yanıt olarak şunları söyledi: "Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak, üreterek ilham vermek çok kıymetli, sen ne iş yapıyorsun ablacığım, önce terbiyeli olacaksın."