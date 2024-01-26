Oyuncu Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü Saçlarını kızıla boyatarak tarz değişikliğine giden ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni imajından çabuk sıkıldı.

ensonhaber.com

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kızıla boyatarak uzun süre gündem olmuştu.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile sürekli konuşulan Erçel'in yeni tarzı kimilerinin beğenisi kazanırken kimileri oyuncunun doğal halinin ona daha çok yakıştığını belirtmişti.

Kızıldan çabuk sıkıldı

Oyuncu, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Erçel, poz verirken bu defa okul kimlik kartını gösterdi.

'Özlemiş okulunu'

Güzel oyuncunun paylaşımına yorum yağdı. Erçel'e 'Özlemiş okulunu', 'Nasıl da yakışmış eski saçlar' gibi yorumlar yapıldı.