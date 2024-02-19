Sosyetenin en ünlü çapkınlarından Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Uslanmaz çapkın Hakan Sabancı'yı yola getirdiği konuşulan ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı sık tatillerden sonra soluğu spor salonlarında alıyor.
Sporunu ve bakımlarını eksik etmeyen Hande Erçel, spor salonunda verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
Beyaz etek ve büstiyer giydi
Spor salonunda beyaz eteği ve büstiyeri ile aynadan çektiği bir kareyi yayınlayan ünlü isim, fit fiziğiyle dikkat çekti.
İkili sürekli tatilde
Tüm seneyi birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikili; Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Budapeşte, Yunan adaları, New York, Londra ve Bali'yi gezdi.
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