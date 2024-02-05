Oyuncu Hande Erçel'in İngiltere şıklığı! Fiyatı dudak uçuklattı En son Burak Deniz ile birlikte aldığı projeyle ekranlara gelen güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile tatile çıktı.

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İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sevgilisiyle İngiltere'ye gitti.

Tarzının bedeli

Verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırarken bir yandan da yorum yağdı. Ünlü oyuncunun tarzının bedeli ise dudak uçuklattı.

1.2 milyon beğeni aldı

Londra'da çekine karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1.2 milyon beğeniye ulaştı.

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıktı.

40 bin TL bot

Ünlü bir markanın 40 bin TL'lik botlarını giyen güzel oyuncunun trençkotu 109 bin 431 TL, yeleği 18 bin 544 TL, eteği bin 275 TL, şapkası ise 550 TL değerinde.