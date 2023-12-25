Oyuncu Hande Erçel'in şehit haberlerinden sonra yeni yıl paylaşımı yapması tepki aldı 12 askerimiz şehit haberi geldikten sonra 'Yeni yıl enerjisi' konulu bir paylaşım yapan Hande Erçel, tepkilerin odağına yerleşti.

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Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı günden beri ülke ülke dolaşarak lüks tatillerinden pozlarını paylaşama devam ediyor.

Aşktan gözü hiçbir şey görmeyen ve hiçbir şeyi umursamayan Erçel, dün bir kez daha takipçilerini kızdırdı.

2 günde 12 askerimiz şehit olurken oyuncu Hande Erçel'in tatilinden kareler yayınlaması bir de üzerine yılbaşı kutlaması yapması takipçilerin tepkisini çekti.

"Kar, kış, güzellik"

Erçel, 31,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Finlandiya tatilinden kareleri yayınlayarak "Kar, kış, güzellik" notunu yazdı.

"Sev, yaşa, şükret"

Erçel, daha sonra da yılbaşı ağacının önünde pozlar vererek "Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret." ifadelerini kullandı.

"12 eve ateş düştü"

Oyuncunun paylaşımına "Nerede yaşıyorsun sen?", Duyarsızsın", "12 şehit varken paylaştıklarına bak" ve "12 eve ateş düştü" yazılı yorumlar yağdı.