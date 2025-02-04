Oyuncu Hande Soral 38 yaşına girdi! Aile arasında kutlama yaptılar

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Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği ve Ali adından bir oğlu olan Hande Soral, şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol almaya hazırlanıyor.

38 OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü isim, 38 yaşına bastı. Soral, doğum gününü ailesiyle kutladı.

AİLECE KUTLADILAR

Doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral'ı, eşi İsmail Demirci ve ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral yalnız bırakmadı.

Doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, doğum günü pastasındaki mumları eşi ve oğlu Ali ile üfledi.

Bedirhan Soral, ablasına "Mutlu yıllar ablam" diye seslenirken; Bensu Soral da Hande Soral ile sarıldıkları kareyi "O benimdir o benim" notuyla paylaştı.