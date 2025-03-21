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Oyuncu Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikte

Oyuncu Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikte Meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Hayal Köseoğlu, dudak dudağa pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.