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Oyuncu Hayal Köseoğlu, hastanelik oldu! Arkadaşları nazar boncuğu götürdü

Oyuncu Hayal Köseoğlu, hastanelik oldu! Arkadaşları nazar boncuğu götürdü Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, rahatsızlandı. Ünlü oyuncu, yüksek ateş sebebiyle hastaneye yatırıldı.