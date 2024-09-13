Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki Pelin karakteriyle adını milyonlara duyuran Hayal Köseoğlu, yeni proje için anlaşma imzalamıştı.
Tam sete girmeye hazırlanan Köseoğlu, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
"NAZAR"
Oyuncu “Nazar değdi. Kem gözler benden uzak dursun.” dedi.
Hastaneye ziyaretine giden arkadaşları da Hayal’e nazar boncukları götürdü.
Güzel oyuncu en son Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla'yı canlandırıyordu.
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