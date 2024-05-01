Oyuncu Hazal Kaya lise yıllarına ait fotoğrafları paylaştı! "İşte ergenliğim" Ekranların ünlü isimlerinden Hazla Kaya, eski yıllara gitti. Ünlü oyuncu, lise yıllarında genç bir kızken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı.

Daha sonra Süreyya ile ikinci kez anneliği tadan Kaya, çocukları için ekranlardan uzaklaştı.

Eski yılları anan Kaya, Instagram hesabından yaptığı iki paylaşımla lise yıllarına gitti.

"Ergenliğimin küçük bir özeti"

Lise arkadaşı ile çekildiği fotoğrafları paylaşan Kaya, yayınladığı karelere; "O zaman alın size ergenliğimin küçük bir özeti." yazdı.