Oyuncu Hazal Subaşı son sevgilisinden de ayrıldı!
Haber Merkezi

2015'te katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ünlü Hazal Subaşı, son dönemin dikkat çeken güzel oyuncularından.

Hazal Subaşı, rol aldığı yapımlardaki başarısıyla da konuşuluyor.

ARAS BULUT'UN KUZENİYLEYDİ

Her adımı olay olan ünlü isim şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile yaşıyordu.

"GENEL ŞEYLER"

Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt verdi.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör