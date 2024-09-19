Oyuncu Hazal Subaşı son sevgilisinden de ayrıldı! "Zamansızlık" Oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşayan Hande Subaşı ayrılık sebebini açıkladı.

Haber Merkezi

2015'te katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Subaşı, son dönemin dikkat çeken güzel oyuncularından.

Hazal Subaşı, rol aldığı yapımlardaki başarısıyla da konuşuluyor.

ARAS BULUT'UN KUZENİYLEYDİ

Her adımı olay olan ünlü isim şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.

"GENEL ŞEYLER"

Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt verdi.