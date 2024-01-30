ensonhaber.com
Uzun yıllardır televizyona iş yapmayan ünlü tiyatrocu ve sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.
"Azem" öğretmen
Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı.
Pavyon dansı moda oldu
Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.
"Beğenerek izledim"
Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” dansı hakkında konuştu. Ünlü isim, eski sevgilisine övgüler yağdırdı. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış