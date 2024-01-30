Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den
ensonhaber.com

Uzun yıllardır televizyona iş yapmayan ünlü tiyatrocu ve sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.

"Azem" öğretmen

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı.

Pavyon dansı moda oldu

Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

"Beğenerek izledim"

Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” dansı hakkında konuştu. Ünlü isim, eski sevgilisine övgüler yağdırdı. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" dedi.