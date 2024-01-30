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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den "Dilber" yorumu: "Hep çok iyiydi"

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den "Dilber" yorumu: "Hep çok iyiydi" Yeni dizi İnci Taneleri'ndeki 'Dilber' dansı çok konuşulurken bir yorum da Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den geldi.