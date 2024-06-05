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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kombini olay oldu! Seda Sayan yorum yazdı

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kombini olay oldu! Seda Sayan yorum yazdı İnci Taneleri dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan ismi olan Hazar Ergüçlü, katıldığı davetteki tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.