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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Güzel oyuncunun kombini diğer davetlerdeki gibi eleştiri yağmuruna tutuldu.
Gecede Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilen Hazar Ergüçlü'nün kombinin görenler, kendini tutamadı ve oyuncuyu eleştirdi.
Ancak Seda Sayan, Dilber rolüyle gündemden düşmeyen güzel oyuncuya destek oldu.
"Çorap"
"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle hafızalara kazınan Seda Sayan, oyuncunun paylaşımına "çorap" yazıp alkış emojisi koydu.
"Ben de çorap kadınıyım abla"
Hazar Ergüçlü'nün "Ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü.
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