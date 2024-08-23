Oyuncu İlker Aksum bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Kızı olacak Baba olmak için gün sayan başarılı oyuncu İlker Aksum, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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Haber Merkezi

Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerden bildiğimiz İlker Aksum, geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti.

53 YAŞINDA

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti.

53 yaşında ilk kez babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu ve eşi, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

KIZ OLUYOR

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medyada paylaştığı ultrason kağıdıyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sordu.

Takipçilerinden gelen yanıtlar sonrası ünlü oyuncu bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Eğlenceli paylaşımda bulunan İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızı olacak.