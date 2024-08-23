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Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerden bildiğimiz İlker Aksum, geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti.

53 YAŞINDA

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdesi gelmişti.

53 yaşında ilk kez babalık sevinci yaşayan ünlü ve eşi, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

KIZ OLUYOR

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medyada paylaştığı ultrason kağıdıyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sordu.

Takipçilerinden gelen yanıtlar sonrası ünlü oyuncu bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Eğlenceli paylaşımda bulunan İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızı olacak.