Trafikte çılgına döndü...
Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi.
ARACINI ÇEKTİ TARTIŞTI
Aracını yol kenarına çeken Aksum'un başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya girdiği anlar kameralara yansıdı.
KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan oyuncu aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı.
Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı.
KÜFÜRLER SAVURDU
Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı anlar, gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.
İddialara göre Aksum, tartışma sırasında yüksek sesle bağırdı ve küfürlü ifadeler kullandı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
O anları cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyada paylaşarak olayın yayılmasına neden oldu.
Ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.
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