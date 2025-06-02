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Oyuncu İlker Aksum trafikte sinir krizi geçirdi: Tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdı

Oyuncu İlker Aksum trafikte sinir krizi geçirdi: Tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdı Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte bir araç sürücüsüyle tartışırken sinir krizi geçirdi. Tartıştığı sürücüye küfür eden Aksum'u; eşi ve çevredekiler, sakinleştirmekte bir hayli zorlandı.