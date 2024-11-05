Oyuncu İlyas Salman 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandı

İHA

Sinema oyuncusu İlyas Salman, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Salman'ın, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma ile yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAAYI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İlyas Salman'ın, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiğini bildirdi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİNDE BULUNULDU

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan, duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi.

Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıkladı.

Kararda, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi.