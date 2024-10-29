Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar evlendi! Ceket gelinlik sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi

'Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteri ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yaşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkını gizlemeyen güzel oyuncu "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" demişti.

Bir süre ayrı kalan ikili kısa süre önce barıştı ve evlilik kararı aldı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

"HEYECAN BASTI"

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" dedi.

GLİNLİK YORUM ALDI

Beyaz külotlu çorap ve ceket kombini ise sosyal medyayı sallayan Helvacıoğlu, sıra dışı tercihi ile dikkat çekerken; Kaspar da krem rengi takım elbise ve spor ayakkabı giydi.