Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü! Annesini kaybetti Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Şimdilerde Anadolu Rock'un efsanevi sanatçısı Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu, yaşamını yitirdi.

Instagram hesabından önce annesinin mezarının fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, sonra da ailesiyle verdiği bir pozu yayınladı.

"Güle güle menekşe gözlüm"

Ünlü oyuncu, paylaştığı kareyi "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun? Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim." notuyla yayınladı.