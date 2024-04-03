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Oyuncu Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Değişimini sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Değişimini sosyal medyadan paylaştı Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal, verdiği kilolarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, öncesi sonrası paylaşımı da yaptı.