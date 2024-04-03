Oyuncu Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Değişimini sosyal medyadan paylaştı

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Bir dönemin reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde hayat verdiği 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan Janset Paçal, uzun zamandır ekranlardan uzak.
1,5 ayda 10 kilo
Şimdilerde değişimiyle gündem olan ünlü oyuncu, 1,5 ayda 10 kilo verdi.
Son haline yorum yağdı
Değişimini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Paçal'ın son halini görenler çok şaşırdı. Ünlü oyuncunun yeni görünümüne yorum yağdı.
Paçal paylaşımına; "Bir türlü gitmiyor dediğim o göbek artık gitti." yazdı.
'Her halinle güzelsin',
Janset Paçal'a Instagram'dan; 'Her halinle güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
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