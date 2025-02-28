Oyuncu Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Yeni imajıyla çok konuşuldu

Haber Merkezi
90'lı yılların popüler isimlerinden Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak işler yapıyor. Tiyatroya ağırlık veren Paçal, değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yarım Elma dizisinde canlandırdığı 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan Janset Paçal, çok değişti.
1,5 AYDA 10 KİLO GİTTİ
Yeni görünümüyle adından söz ettiren Janset Paçal, bir yöntemle 1,5 ayda 10 kilo verdi.
Ünlü isim değişimi de sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fiziğindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu saçlarını da sarıya boyattı.
YENİ HALİ ŞAŞIRTTI
Kırmızı ruju geriye doğru taradığı sarı saçlarıyla göz kamaştıran Paçal'ın yeni hali sevenlerinden tam not aldı.
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