Oyuncu Kate Beckinsale kedisinin külleriyle yatıyor "Pearl Harbor" filmindeki rolüyle tanınan İngiliz aktris Kate Beckinsale, kedisinin ölüm acısını hala atlatamadı.

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50 yaşındaki İngiliz aktris Kate Beckinsale, haziranda kaybettiği 19 yaşındaki kedisi Clive’in yasını tutmaya devam ediyor.

Küllerini saklıyor

Aktris, geceleri kedisinin küllerinin olduğu küçük tabutunu yatağında sakladığını söyledi.

Bayrama hazırlardı

İran kedisi olan Clive için Beckinsale, bayramlarda özel kostümler yaptırıyordu. Kedisiyle uyumlu giyinip pozlar veriyordu.

Playboy tavşanı olmuştu

Kate Beckinsale, 50. doğum günü için paylaştığı pozlarla beğeni toplamıştı. Kostümlü doğum günü partisi için arkadaşlarıyla poz veren Beckinsale, siyah tavşan kulaklar, büyük kalp şeklinde damla küpeler, dantelli çorap ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanan klasik bir siyah Playboy tavşanı kıyafeti giymişti.