Oyuncu Kerem Bürsin'den kas şov! Ayna karşısında poz verdi Son olarak Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde Ateş Arcalı karakterine hayat veren Kerem Bürsin, Instagram hesabından kaslarını gösterdi.

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Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Bürsin, aktif kullandığı sosyal medyasından yayınladığı karelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa ayna karşısındaki pozuyla çok konuşuldu.

Kaslarını sergileyen Kerem Bürsin'e adeta yorum yağdı.

'Kasları çok iyi'

Yakışıklı oyuncuya takipçileri; 'Yunan heykeli gibi', 'Kasları çok iyi', 'Muhteşem görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan yakışıklı oyuncu, aynı zamanda senaryosunu da kendisinin yazdığı “Mavi Mağara” kod adlı filmi için çalışmalara devam ediyor.