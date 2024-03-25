Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle pozunu paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'li yeni bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturmuştu.

Çift, oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

4,6 milyon takipçisi var

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği fotoğrafını yayınladı.

40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.

Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.