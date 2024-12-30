Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraf! Hayranları yorum yağdırdı

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Uzun yıllar süren ilişkilerinden sonra 2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

AŞÇI OLACAK

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını paylaştı.

METRO ANISI

Tatlıtuğ'un Londra'da metro istasyonunda oğluyla çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"BABAN OLAY"

Ünlü oyuncu ve kendisine çok benzeyen oğlu 2 yaşındaki Kurt Efe'ye "En karizmatik baba-oğul", "Baban olay" yorumları geldi.