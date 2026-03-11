Oyuncu Kubilay Aka askere gidiyor! Bedelli yapacak

İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka'nın, şu aralar özel hayatında işler yolunda gitmiyor. Oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutar tarafından terk edilen Aka, kendini affettiremedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Ayrılık haberinden sonra yeni bir gelişmeyle gündem olan Kubilay Aka, askere gidiyor.

Gel Konuşalım programının sunucularından Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka'nın 2 Nisan'da bedelli olarak 28 gün askere gideceğini açıkladı. Aka'nın askerlik yeri de Bilecek olarak açıklandı.