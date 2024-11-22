Oyuncu Kubilay Aka'dan yeni Hafsanur Sancaktutan paylaşımı geldi

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Birçok fenomen olmuş projede yer alan son olarak İnci Taneleri dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Kubilay Aka, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan da bulmuştu.

Çapkınlıklarıyla bilinen Aka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Setten kalan boş zamanlarını sevgilisiyle birlikte geçirmeyi tercih eden Aka, kız arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile kahvaltı yaptığı anları paylaştı.

KEDİLİ PAYLAŞIM

Kahvaltı sırasında yanlarına gelen kedi, Sancaktutan'ın kucağına oturdu. Aka, gülümseten anları 'Her gün de dükkan olmaz bugün Hafsaynur' notuyla paylaştı.