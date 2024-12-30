Oyuncu Leonardo DiCaprio küçük sevgilisiyle tatile çıktı! Bikinisi dikkat çekti

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Dünyaca ünlü 50 yaşındaki Leonardo DiCaprio, kendisinden yaşça küçük kadınlarla yaşadığı aşkla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 50 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile bir süredir aşk yaşıyor.

Dicaprio, 26 yaşındaki sevgilisiyle Karayipler'de tatile çıktı. Vittoria Ceretti fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

495 DOLAR

Vittoria'nın minicik gümüş rengi Blumarine yapay elmaslı tanga bikinisinin değeri de gündeme geldi. 495 dolar ( 17.500 TL) olan bikini gündem oldu.