Oyuncu Leyla Bilginel, Manavgat'ta yangınzedeleri azarladı

Leyla Bilginel, Manavgat'ta yangından etkilenen bir mahallede yardım edilen vatandaşlara tepki göstererek "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" dedi.

Türkiye yangınla mücadeleye devam ederken, bir yandan da vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ülke yangın felaketine karşı tek yürek olmuşken, siyasi parti ve STK temsilcileri de yangının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Manavgat'ta AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım yapmasına kızan oyuncu Leyla Bilginel'in olayı politize etmesi kameralara yansıdı.

"YA ONLAR, YA BİZ"

Leyla Bilginel, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları azarlayarak "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" dedi.

Yangında mağdur olan insanları adeta tehdit eden Bilginel, "Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz." ifadelerini kullandı.

Leyla Bilginel Manavgat'ta devletten yardım alan vatandaşları azarladı VİDEO

YARDIMLARI KÜÇÜMSEDİ

Hızını alamayan Bilginel, yangınlarda evi yananlar için devletin 50 bin TL'ye kadar eşya ücreti ödemesini küçümseyerek, "Böyle boş konuşmalarla olmuyor, icraata bakalım. Binaları dikeceğiz diyorlar, 50 milyonla hiç bir şey yapılmaz. Bir köy bile yapılamaz." dedi.

TAYLAND'DA ZEHİRLENDİ, DEVLET YARDIMINA KOŞTU

2018 yılında Tayland'da yerleşen Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Bilginel'i uçakla ve ekip refakatinde İstanbul'a getirmiş ve hastaneye nakledilerek tedavi etmişti.

Bilginel 2018’de Tayland’da Dang Humması'na yakalanmış, devlet özel sağlık ekibi gönderip Bilginel'i uçakla Türkiye’ye getirmişti.