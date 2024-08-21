Oyuncu Melis Sezen Amsterdam'da! Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu Amsterdam Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı olan Melis Sezen, gecede kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi.

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Haber Merkezi

Sadakatsiz dizisiyle ünlenen Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenen Septimius Ödülleri’ne katıldı. Güzel oyuncu, Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater’da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye’yi temsil etmek için yer aldı.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim, gecede baştan aşağı kırmızı giyindi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen, büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basına da röportaj verdi