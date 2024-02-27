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‘Sadakatsiz’ isimli dizide hayat verdiği ‘Derin’ karakteriyle milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Aşk bitti
Melis Sezen geçtiğimiz günlerde nisandan beri aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl’den ayrılmıştı.
Bir süre yalnız kalmak isteyen oyuncu tatile çıktı. Güneşe karşı verdiği pozlarda gülümseyen Melis Sezen adeta “Yıkılmadım ayaktayım” mesajı verdi.
“ Kuşlar uçuyor Bella”
Güzel oyuncu yayınladığı karelere “ Kuşlar uçuyor Bella” notunu yazdı.
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