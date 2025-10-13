Oyuncu Melis Sezen Bükreş'te! Yine dikkatleri üzerine çekti

Yurt dışı davetlerinin aranan yüzlerinden Melis Sezen, en son Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Sezen bu kez Bükreş Moda Haftası'nda görüntülendi.

İMAJ DA YENİ

Deha filmi için saç rengini değiştiren ve bir süredir koyu saçlarıyla dikkat çeken Melis Sezen, imaj değiştirdi.

Yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, moda haftasına damga vurdu.

DERİN YIRTMAÇLI

Sezen'in trençkot kombini ve derin bacak dekoltesi dikkat çekerken yürüyüşü de sosyal medyada konuşuldu.

Daha önce de poz vermek için şekilden şekle giren Sezen yine ilginçti. Melis Sezen'in o halleri sosyal medyayı ikiye böldü.