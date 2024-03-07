Oyuncu Melis Sezen imaj tazeledi! Sarı saçlarından vazgeçti 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, imaj değişikliğine gitti.

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Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı.

Melis Sezen, yeni imajıyla gündem oldu.

Siyaha döndü

27 yaşındaki güzel oyuncu aktif kullandığı Instagram hesabında yeni saçlarıyla paylaşımlar yaptı. Sarı saçlarından siyaha geçiş yapan Sezen'in yeni imajı beğenildi.

Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi dizilerde rol alan ünlü ismin son paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.