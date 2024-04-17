Oyuncu Melis Sezen leopar desenli mayosuyla poz verdi! Yazdığı not dikkat çekti: "Kükreyin" Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melis Sezen, son olarak leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti.

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Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Leopar desenli mayo giydi

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa leopar desenli mayosuyla adından söz ettirdi.

Yorum yağmuruna tutuldu

Ayna karşısında selfie yapan Sezen'in cesur pozları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'Kükreyin'

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı cesur karelerine düştüğü 'Kükreyin' notu da dikkatlerden kaçmadı.