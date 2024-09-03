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Oyuncu Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Salih Bademci eşlik etti

Oyuncu Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Salih Bademci eşlik etti 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde bir marka için boy gösteren Melis Sezen, dekoltesinden ödün vermedi.