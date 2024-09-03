Oyuncu Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Salih Bademci eşlik etti

Haber Merkezi
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Melis Sezen ve Salih Bademci, bir markanın konuğu olarak 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.
FİLM İZLEDİLER
Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, yönetmen Pedro Almodóvar’ın "The Room Next Door" filmini izledi.
GELİN GİBİ GİTTİ
Sosyal medyada danslarıyla sık sık adından söz ettiren Sezen, davete beyazlar içinde katıldı. Sezen dekoltesinden ödün vermezken bikini izleri de gözlerden kaçmadı.
Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen'in derin dekoltesinin yanında elbisesinin kolları da sosyal medyada gündeme geldi.
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