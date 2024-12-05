Oyuncu Melis Sezen, yeni fotoğraf! Çömelerek poz verdi

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Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, şu sıralar Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde boy gösteriyor.

ÇÖMELDİ

Sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çeken Melis Sezen'den yeni kare geldi.

Sezen, şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.