Oyuncu Melis Sezen'in cesur tarzı olay oldu Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.

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Reyting rekorları kıran Cansu Dere'nin de başrol olduğu Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyiciden tam not almıştı.

Pozları sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam eden ünlü ismin son pozları sosyal medyayı salladı.

Siyah vücudunu saran bir elbise giyen Melis Sezen'in göbek dekoltesi de dikkat çekti.

Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı kareleri binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' , 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi.