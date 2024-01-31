Oyuncu Melis Sezen'in tarzı sosyal medyanın dilinde! Eleştiri yağmuruna tutuldu

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Bir dönemin popüler dizilerinden 'Sadakatsiz'in 'Derin'i ile büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, her yaptığıyla konuşulmayı başarıyor.
Sezen, şimdi ise ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu.
Ceket, şort ve crop kombi beğenilmedi
Her paylaşımıyla adından ayrı söz ettiren Melis Sezen, tercih ettiği ceket, şort ve crop kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Özel bir kurumun ödül gecesinde ödül alan başarılı oyuncunun tarzı eleştirildi.
Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen, kombinini siyah ceketi ile tamamladı.
'Şaka gibi'
Sezen'in bu halini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. 'Şaka gibi', 'Bu nasıl bir uyumsuzluk', 'Gözüm kanadı resmen' , 'Üstle alt ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.
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