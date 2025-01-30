Oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Eşi Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından duyurdu

Haber Merkezi
Aşklarıyla gündemden düşmeyen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te evlenmişlerdi.
Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncudan güzel haber geldi.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi. Güzel haberi Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı.
Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.
Ünlü çift, bebeklerinin adını açıklamadı. Ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı
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