Oyuncu Melisa Aslı Pamuk külot modasına uydu! Tarzı tam not aldı Filminin galasına gitmek yerine Paris'te Moda Haftası'na katılan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, külot modasına uydu ve pozunu verdi.

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2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı yapımlar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Galaya gitmedi

Melisa Aslı Pamuk, son olarak başrolünde yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmamasıyla gündeme gelmişti.

Külot modasına uydu

Galaya gitmeyip Paris defilelerinden paylaşımlar yapan Melisa Aslı Pamuk şimdi de külot modasına uydu.

'Giyinmeyi unutmuş'

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Pamuk'un tarzına yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Buna da tarz mı deniyor' gibi yorumlar yapıldı.

"Yusuf Yazıcı yaşadı"

Fransa'nın Lille takımın oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan Pamuk'un karelerine "Yusuf Yazıcı yaşadı" yorumları da geldi.